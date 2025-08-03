Общество

«Лаборатория Касперского»: против России действуют более 70 групп хакеров

Против России, ее структур и предприятий действуют более 70 хакерских группировок, сообщила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«По нашим данным - более 70», - ответила она на вопрос, сколько есть групп хакеров, действующих против РФ. «Увеличивается количество кибергрупп, которые в том числе связаны с хактивизмом в отношении России, пишет ТАСС. Только с начала этого года появилось семь новых кибергрупп», - добавила она.

Число атак снижаться не будет, отметила Кулашова на просьбу поделиться прогнозом на 2026 год. «Их становится все больше. И это касается не только России, а всего мира. Для некоторых кибергрупп Россия представляет особый интерес, поэтому мы ожидаем, что угрозы и направления их атак сохранятся», - пояснила топ-менеджер/

Растет количество атак через поставщиков, иначе называемых «на цепочки поставок», добавила она. Одним из «наиболее излюбленных» инструментов злоумышленников остается фишинг, предупредила Кулашова.