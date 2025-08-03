Общество

Мошенники побуждают детей к поджогам и диверсиям через мессенджеры — МВД

Мошенники в условиях складывающейся общественно-политической ситуации через мессенджеры побуждают детей и подростков совершать поджоги и диверсии. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«В условиях складывающейся общественно-политической ситуации злоумышленники с использованием иностранных мессенджеров втягивают граждан России, преимущественно несовершеннолетнего возраста, в противоправные и опасные действия - от сбора данных до совершения поджогов и диверсий», - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и других служб. Под видом «секретной операции» или «помощи следствию» они предлагают выполнить опасные указания, а иногда - и за деньги. Часто выманивают личную информацию, а затем шантажируют, требуя совершения противоправных поступков.

«Обращаем внимание, что склонение к совершению диверсии - уголовно наказуемое преступление. Несовершеннолетний возраст не освобождает от ответственности», - отметили в киберполиции. В МВД подчеркнули, что важно уметь распознавать попытки манипуляции, не вступать в контакт с подозрительными аккаунтами в мессенджерах и соцсетях и незамедлительно информировать взрослых, а также сообщать в правоохранительные органы, пишет ТАСС.

В ведомстве также дали рекомендации, как избежать вовлечения в противоправную деятельность. «Не выполняйте просьбы и указания от неизвестных лиц, пытающихся выйти на контакт и втереться в доверие», - советуют в УБК. При подозрительных контактах рекомендуют сразу прерывать разговор. «Позвоните родственникам или в полицию, чтобы проверить информацию. Объясните членам семьи, как действуют мошенники, и научите их игнорировать такие звонки», - добавили в МВД.