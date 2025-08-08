Общество

Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа

Международный день коренных народов мира ежегодно празднуют 9 августа. В Псковской области в этот день чествуют народ сето.

С праздником народ сето поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В этот день мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции, язык и связь со своими корнями. В Псковской области веками живёт и сохраняет свою самобытность народ сето – малочисленная финно-угорская этническая группа, говорящая на родном языке, исповедующая православие и бережно передающая обычаи из поколения в поколение», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что сохранять культуру помогает единственный в России музей народа сето в деревне Сигово. Здесь хранится наследие материальной и духовной культуры, которое отражает многовековую историю и самобытность народа.

«С праздником, друзья! Пусть звучат ваши удивительные песни, живут обычаи, развивается хозяйство, а мы и дальше будем рядом – чтобы поддерживать и помогать, вместе сохранять интерес к народным традициям и укладу жизни!» – заключил глава региона.