Росреестр назвал самый молодой город в России

Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
«Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара», - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.