Общество

В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов

Россияне рискуют перевести деньги мошенникам, отсканировав поддельный QR-код в местах общего пользования. Об этом 9 августа сообщили в МВД России.

«Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника», — рассказали в ведомстве ТАСС.

В МВД также дали рекомендации, чтобы не стать жертвой этой мошеннической схемы. По сообщению ведомства, следует проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Кроме того, не рекомендуется вводить личные и банковские данные без необходимости. МВД также рекомендовало скачивать приложения не через QR-коды, а в официальных магазинах приложений.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России 7 августа сообщило, что мошенники рассылают россиянам поддельные письма от Госавтоинспекции, через которые крадут данные банковских карт или устанавливают на устройства вредоносное программное обеспечение (ПО). Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение о якобы нарушении правил дорожного движения и необходимости оплатить штраф до установленной даты.