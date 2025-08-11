Общество

Ортопедическое реабилитационное отделение открылось в детской больнице в Пскове

В Детской областной клинической больнице открылось ортопедическое реабилитационное отделение, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Отделение возглавил врач Александр Клейменов. В команде отделения работают шесть квалифицированных врачей-специалистов, каждый из которых обладает уникальными навыками, необходимыми для успешного восстановления детей после травм и операций. Медицинский персонал приступил к работе в круглосуточном режиме, что обеспечит постоянный контроль за состоянием пациентов и оперативное реагирование на любые изменения, рассказали в министерстве.

«Открытие данного отделения позволит улучшить результаты лечения, благодаря индивидуальному подходу к каждому ребёнку и применению современных методик реабилитации. Важно отметить, что специальное внимание уделяется психологическому состоянию пациентов, что также играет ключевую роль в процессе выздоровления», - отметили в региональном минздраве.