Общество

Свыше 16% респондентов ПЛН считают, что Псков хорошо убирают летом

67,8% респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что во всем Пскове есть проблемы с содержанием и уборкой в летний период, следует из опроса, в котором приняли участие 205 человек.

16,6%, наоборот, высказывают мнение, что Псков - чистый и красивый город, на который приятно посмотреть. Остальные респонденты жалуются на уборку в отдельных районах города. 7,3% уверены, что в центральной части все хорошо, но в окраинах убираются недостаточно часто. 5,4% недовольный уборкой города на Завеличье. Они отмечают, что дороги в этом районе в пыли. Кроме того, везде валяется мусор. 1,9% жалуются на уборку Запсковья, отмечая, что про эту территорию часто забывают. 1% участников опроса выразили нейтральное отношение и заявили, что им все равно.

Таким образом, большая часть респондентов считает, что в Пскове есть проблемы с уборкой. Они желают, чтобы работы проводились чаще. Значительная часть опрошенных считает, что в Пскове все хорошо с уборкой территории. Остальные указывают на плохую уборку в отдельных частях города.

Напомним, на Псковской Ленте Новостей проходит опрос: «Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?»