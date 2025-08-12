Общество

19% псковичей требуют доплату за выполнение поручений вне своих обязанностей — опрос

42% псковичей регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 36% сталкиваются с этим иногда. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Среди тех, кому выдают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 19% соглашаются только за доплату. Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции сегодня 1 из 10.

Мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате.

Дополнительным функционалом 35-45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты.

Псковичи с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с заданиями, выходящими за рамки должностных обязанностей, но и доплату за выполнение не своей работы они требуют чаще и чаще не боятся отказать работодателю, чем те, кто зарабатывает меньше.

В условиях дефицита кадров работодатели активно практикуют «гибкость» обязанностей, но толерантность к этому снижается — особенно среди тех, кто может себе позволить торговаться.