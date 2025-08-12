Общество

Инвестор готов оказать властям Пскова консультационную поддержку по обновлению Летнего сада

Компания «АИК» готова включиться в консультационную работу по благоустройству Детского парка и Летнего сада в Пскове, если поступит соответствующий сигнал от муниципалитета. Об этом сообщил директор компании «АИК» Александр Терентьев в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Все локации нами изучены. Если от муниципалитета поступит сигнал включиться в работу, мы это сделаем. Мы сосредоточены на своих объектах, если нужна будет консультация или методическая помощь, мы ее окажем. Есть направления, которые мы прорабатываем. Мы очень плотно работаем с археологами, с министерством охраны памятников и министерством по туризму. Ни для кого не секрет, когда нас посещал губернатор, мы раскрывали свои планы и получали обратную связь, что было бы неплохо осуществить всё, что ему представили», - сообщил Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что Детский парк и Летний сад в Пскове являются сложными локациями с точки зрения документации и археологии.

«Если брать Детский парк и Летний сад, то это сложная территория. Культурный слой большой. Должна быть инициатива муниципалитета. Начнется научная работа, которая продлится несколько лет, и только потом можно будет что-то менять. На данный момент мы исходили из горизонта планирования и реализации и из того набора сервисов и услуг, которые можно реализовать в этих локациях. Изначально мы планировали увеличить турпоток на юг области, чтобы уравновесить с Псковом, и это удалось», - добавил Александр Терентьев.