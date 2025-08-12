Общество

Семейный развлекательный центр и новые аттракционы появятся в Великих Луках

Организация семейного центра с кафе и активити-зоной, а также благоустройство парка ведется в Великих Луках. Такими сведениями поделился директор компании «АИК» Александр Терентьев в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы сейчас заканчиваем второй этап в городе Великие Луки, мы вот-вот запустим семейный развлекательный центр, в котором тоже есть набор сервисов от кинотеатров до кафе и активных зон, где можно круглогодично проводить отдых семьей. Плюс к этому мы благоустраиваем большую часть великолукского парка, больше 4000 квадратов, который тоже получит дополнительные локации и аттракционы», - сообщил Александр Терентьев.

Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры об одном «крайне интересном аттракционе, который получил новое прочтение в новых технологиях»: «Мы заложили везде очень хорошую перспективу на модернизацию аттракционного парка», - заявил гость студии.

Напомним, в Великих Луках располагается парк аттракционов «Луки-парк».