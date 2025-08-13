Общество

Елена Полонская: Дети становятся основной причиной переселения соотечественников

На данный момент основной причиной переезда граждан Латвии в Псковскую область становится желание спасти детей от ювенальной юстиции и от буллинга в школе. Об этом сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в новом выпуске программы «Беседка» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сейчас в Латвии закрылись все школы, в которых говорили на русском языке, что усложнило пребывание в стране даже коренных латышей. Среди них семья Черноцких – латыши, которые из поколения в поколение жили на той земле, но говорили на русском языке. Однако со временем начался прессинг по отношению к детям. Даже учителя подстрекали одноклассников на издевательства по отношению к юному Сергею.

Также Елена Полонская рассказала, что к списку причин переезда граждан в Российскую Федерацию относится желание спасти детей от нетрадиционной культуры.

«Все соотечественники отмечают, что россияне – это счастливые люди, которые живут в стране, поддерживающей семейные ценности. Хорватская семья отметила, что дети у нас могут быть детьми», - уточнила гостья студии.