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Мария Бутина: Псковская область — это край, где традиционные ценности во главе угла

На форуме «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённом переселению соотечественников, депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина выделила уникальные особенности Псковской области, подчеркнув её привлекательность для мигрантов и местных жителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Должна вам сказать абсолютно искренне, когда вчера приземлился сюда наш самолет, я поняла, что это правда. Это место, где хочется жить, место, куда хочется приехать», — отметила она в своём выступлении.

Марина Бутина подчеркнула, что Псковская область привлекает множество переселенцев: «Мы оказываем поддержку очень многим нашим соотечественникам, очень многим переселенцам из дальнего зарубежья, потому что здесь спокойно. Это первое ощущение, которое у меня было, когда я сошла с трапа самолета — это ощущение спокойствия, как дома».

Депутат также рассказала о работе региона по реализации государственной программы по переселению соотечественников: «Сегодня мы будем обсуждать, почему люди приезжают в Псковскую область и почему так успешно на протяжении уже 15 лет работает здесь эта программа. Сюда потянулись не только наши соотечественники из стран Прибалтики, но и переселенцы из других стран мира».

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Парламентарий отметила системную работу, проводимую в регионе: «Я регулярно вижу тех людей, которые обращаются ко мне как к депутату Государственной Думы и спрашивают о переселении именно в Псковскую область. Я их направляю непосредственно сюда, потому что понимаю, что это край, где история, где о тебе заботятся, где традиционные ценности будут во главе угла».

В завершение своего выступления Марина Бутина анонсировала дальнейшие шаги по улучшению условий для переселенцев: «Мы с коллегами неоднократно общались о том, чтобы представлять ваш регион в качестве основополагающего на ближайшем федеральном мероприятии. Эта работа ведется и будет продолжаться».

Она также выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за участие в форуме: «Для меня большая честь, что сегодня в этом форуме лично принял решение поучаствовать и выступить перед нами губернатор Псковской области. Давайте поаплодируем ему вместе».

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Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня проходит форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.