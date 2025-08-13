Игорь Шатурный: Окружные конференции «Нострой» играют важную роль в формировании позиций строителей

Итоги окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей «Нострой», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая проходит 14 августа в Пскове, позволят справиться со всеми вызовами и нарастить темпы строительства, заявил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, зачитывая приветственный адрес губернатора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что Ассоциация «Псковский строительный комплекс» объединяет более 260 строительных компаний. С момента своего основания она эффективно работает на благо области, способствует совершенствованию законодательства и в целом положению качества строительства.
В рамках конференции участники обсудят профессиональный стандарт «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, усиление взаимодействия саморегулируемых организаций и членов саморегулируемых организаций в части снижения риска выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и другие вопросы.