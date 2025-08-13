Общество

Игорь Шатурный: Окружные конференции «Нострой» играют важную роль в формировании позиций строителей

Итоги окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей «Нострой», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая проходит 14 августа в Пскове, позволят справиться со всеми вызовами и нарастить темпы строительства, заявил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, зачитывая приветственный адрес губернатора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я приветствую вас на Псковской земле. Впервые подобная конференция проходит в нашем историческом городе, который на протяжении веков является символом прочности, надежности и мастерства, воплощенных в камне. Сегодня здесь собрались представители строительного сообщества СЗФО, руководители саморегулируемых организаций, ведущие специалисты в отрасли, эксперты и практики. Усилия напрямую определяют облик наших городов, безопасность, качество строительства, развитие инфраструктуры и благополучие миллионов людей», — сказал Игорь Шатурный.

Он отметил, что Ассоциация «Псковский строительный комплекс» объединяет более 260 строительных компаний. С момента своего основания она эффективно работает на благо области, способствует совершенствованию законодательства и в целом положению качества строительства.

«Окружные конференции, которые проводит Национальное объединение строителей, играют важную роль в формировании идей и позиций строителей из различных регионов, которые будут представлены на всероссийском съезде. Уверен, что итоги вашей работы на этом мероприятии позволят справиться со всеми вызовами, нарастить темпы строительства и в целом определять будущее строительного области. Желаю вам успешной работы», — заключил вице-губернатор.

В рамках конференции участники обсудят профессиональный стандарт «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, усиление взаимодействия саморегулируемых организаций и членов саморегулируемых организаций в части снижения риска выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и другие вопросы.