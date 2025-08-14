Общество

В преддверии празднования Дня города в Новоржеве прошёл субботник

В преддверии празднования Дня города в Новоржеве прошёл субботник. Об этом пишет глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Активисты рассредоточились по территории стадиона с целью навести порядок на востребованном месте города - городском стадионе.

«Вооружившись инструментами, каждый нашел себе дело! Работали дружно, весело, слаженно. Установили приобретенные администрацией округа скамейки и туалет, отремонтировали и покрасили скамейки на трибунах, косили и выносили траву. Спасибо, земляки!» - пишет Любовь Трифонова.

16 августа в Новоржеве отметят День города.