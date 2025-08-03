День города Новоржева отметят 16 августа

16 августа в Новоржеве отметят День города. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
12:00 – футбольный матч чемпионата Псковской области по футболу, «Фортуна» (Новоржев) - «Стрела» (Локня), городской стадион.
14:30 – торжественный митинг с возложением цветов к памятнику Екатерине II, Екатерининская площадь.
Летний парк:
15:00 - Торжественная программа «Мой город, капелька России!»
16:00 - Выступление духового оркестра военного гарнизона (Остров)
17:00 – Праздничная программа «Пою тебе, любимый город!»
18:00 - Развлекательная программа «Это твой день» (с участием рок-группы An hour a day, Новоржев)
19:00 - Концерт группы «СамоРезы» (Псков)
20:00 - Праздничный концерт «Зажигаем огни!» (с участием самодеятельных артистов).