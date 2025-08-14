Общество

Роспотребнадзор перечислил полезные свойствах моркови

Потребление моркови способствует нормальному функционированию сетчатки глаза, помогает снижать стресс и уровень холестерина, улучшает состояние кожи, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что морковь содержит множество ценных веществ, например каротин, он превращается в организме в витамин A. Также этот овощ содержит витамины - B, E, PP, K и аскорбиновую кислоту. Еще в моркови есть минералы - калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор.

«Среди полезных свойств моркови есть поддержка зрения. Бета-каротин, содержащийся в корнеплоде, превращается в организме в витамин A, который необходим для нормального функционирования сетчатки глаза», - рассказали в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что морковь также укрепляет иммунитет. Она обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Витамин C в ее составе стимулирует активность белых кровяных клеток и поддерживает иммунитет.

Антиоксиданты и клетчатка, содержащиеся в овоще, помогают снижать уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

«Регулярное употребление моркови может улучшить состояние кожи, придавая ей здоровый вид благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Также морковь содержит витамины группы B, которые помогают справляться со стрессом и улучшают общее самочувствие», - пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что клетчатка, содержащаяся в корнеплоде, способствует нормализации работы кишечника, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать яркие овощи, без повреждений и пятен. Они должны быть среднего размера с приятным сладковатым запахом.

«Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства моркови, следуйте простым рекомендациям: храните морковь в прохладном, темном месте, оптимально при температуре 0-4 градусов. Лучше всего хранить овощи в бумажных пакетах или ящиках, чтобы избежать накопления влаги. Не мойте перед хранением, это может привести к ускоренному гниению, поэтому лучше мыть морковь перед употреблением», - пояснили в пресс-службе.