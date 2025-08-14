3 млн рублей выделили на ремонт двора на улице Юбилейной в Родине

Общество

3 млн рублей выделили на ремонт двора на улице Юбилейной в деревне Родина. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Ситуация непростая, но мы взяли паузу, проработали и нашли позитивное решение вопроса ремонта. С жителями пообщались вместе с первым замглавы администрации Артёмом Ивановым и главой Завеличенской волости Валерией Фоминой», - отметила она.

Ремонт двора будет организован совместными усилиями района и волости на условиях софинансирования проекта практически в равных долях. Общая стоимость работ - около 3 млн рублей. Проектом предусмотрено асфальтирование проезда вдоль дома с подходами к подъездам, обустройство парковки, покрытие которой будет щебеночным из-за прохождения под ней теплотрассы, к которой нужно обеспечить быстрый доступ в случае аварии.

Волость проработает вопрос спила деревьев в зоне автопарковки транспорта: это и вопрос безопасности для людей и автомобилей, и возможность увеличения числа машиномест. Кроме того, как и договаривались, жильцы готовятся организовать ТОС, чтобы продолжить благоустройство территории. Администрация волости в этом оказывает содействие.

«На встрече обсудили варианты названия ТОС и первоочередные планы. Всем спасибо за совместную работу!» - добавила Наталья Федорова.