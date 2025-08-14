Общество

Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз

В июне выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сократились до 12 тыс. кредитов, что почти в пять раз меньше прошлогоднего уровня, когда оформлялось около 60 тыс. займов. Объемы кредитования снизились более чем втрое, до 47 млрд рублей, следует из данных Центробанка.

Крупные банки и сервисы подтверждают падение спроса на ИЖС. В Сбере, ВТБ и Совкомбанке отмечают, что основным фактором поддержки остается семейная ипотека. Эксперты связывают сокращение выдач с изменением условий господдержки рынка жилья. Во II квартале 2024 года около 60% таких кредитов оформлялось по программе льготной ипотеки под 7%, доступной для всех граждан. Ее завершение с июля прошлого года резко снизило объем выдач, напоминает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

С 1 марта 2025 года для сделок по ИЖС начали применять эскроу-счета, что также повлияло на рынок. По словам исполнительного директора федеральной компании «Этажи» Регины Дыдалиной, эта схема предназначена для защиты средств граждан и давно действует при покупке квартир в новостройках.

Однако, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, у нововведения есть минусы: заемщики больше не могут напрямую распоряжаться кредитными средствами и строить дома своими силами, а обязаны работать через аккредитованных застройщиков. Это снижает гибкость и делает клиентов зависимыми от девелоперов, пишут «Известия».