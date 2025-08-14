Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Общество 14.08.2025 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 19.08.2025 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз 19.08.2025 08:400 Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр 19.08.2025 08:230 В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников 19.08.2025 08:010 Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 18.08.2025 14:202 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз

19.08.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В июне выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сократились до 12 тыс. кредитов, что почти в пять раз меньше прошлогоднего уровня, когда оформлялось около 60 тыс. займов. Объемы кредитования снизились более чем втрое, до 47 млрд рублей, следует из данных Центробанка.

Крупные банки и сервисы подтверждают падение спроса на ИЖС. В Сбере, ВТБ и Совкомбанке отмечают, что основным фактором поддержки остается семейная ипотека. Эксперты связывают сокращение выдач с изменением условий господдержки рынка жилья. Во II квартале 2024 года около 60% таких кредитов оформлялось по программе льготной ипотеки под 7%, доступной для всех граждан. Ее завершение с июля прошлого года резко снизило объем выдач, напоминает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

С 1 марта 2025 года для сделок по ИЖС начали применять эскроу-счета, что также повлияло на рынок. По словам исполнительного директора федеральной компании «Этажи» Регины Дыдалиной, эта схема предназначена для защиты средств граждан и давно действует при покупке квартир в новостройках.

Однако, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, у нововведения есть минусы: заемщики больше не могут напрямую распоряжаться кредитными средствами и строить дома своими силами, а обязаны работать через аккредитованных застройщиков. Это снижает гибкость и делает клиентов зависимыми от девелоперов, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 42 человека
19.08.2025, 09:340 Два строения сгорели на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.08.2025, 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025, 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз 19.08.2025, 08:400 Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр
19.08.2025, 08:230 В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников 19.08.2025, 08:010 Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году 19.08.2025, 07:300 Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог 19.08.2025, 07:000 Яблочный Спас отмечают 19 августа
18.08.2025, 23:410 Два человека пострадали в столкновении с опрокидыванием на улице Советской Армии в Пскове 18.08.2025, 22:460 Стала известна причина тройного ДТП на улице Чудской в Пскове с участием автобуса 18.08.2025, 22:000 Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района 18.08.2025, 22:000 Психолог объяснил, почему родителям не стоит жить со взрослыми детьми
18.08.2025, 21:400 Колокола освятили в усвятском храме Преображения Господня 18.08.2025, 21:200 Глава Псковского района заявила, что школы и детские сады готовы принимать детей 18.08.2025, 21:000 На участке возле школы №2 на улице Свердлова в Пскове будет введено одностороннее движение с 19 августа 18.08.2025, 20:401 Приставы изъяли автомобиль у 53-летней псковички, осуждённой за незаконный оборот наркотиков
18.08.2025, 20:200 Поезд № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград будет делать остановку на станции в Бежаницах 18.08.2025, 20:000 В Пскове пройдет фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 18.08.2025, 19:400 Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» в Изборске 18.08.2025, 19:200 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете. ВИДЕО
18.08.2025, 19:000 До +24 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 авгутса 18.08.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 августа. ВИДЕО 18.08.2025, 18:200 Псковички на конкурсе «Миссис Россия-2025». ВИДЕО 18.08.2025, 18:200 В Себежском районе завершилась 52-я летняя Спартакиада среди учреждений уголовно-исполнительной системы
18.08.2025, 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете 18.08.2025, 18:060 «Миссис Душа России-2025»: Конкурс красоты – не о конкуренции, а о поддержке 18.08.2025, 18:040 «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? ВИДЕО 18.08.2025, 18:000 Наталья Федорова посетила «СЛС Псков Агро»
18.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 августа 18.08.2025, 17:560 Большинство респондентов ПЛН не волнует учащение природных катаклизмов 18.08.2025, 17:490 «ГорДозор»: Запрет на запреты. ВИДЕО 18.08.2025, 17:410 Агентство недвижимости Pro Estate проведет в Пскове день открытых дверей
18.08.2025, 17:320 Псковичка представила регион на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке 18.08.2025, 17:280 «Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове 18.08.2025, 17:260 Лекторий «Санпросвет» запустили в Псковской области 18.08.2025, 17:170 Два автомобиля столкнулись около «Империала» в Пскове
18.08.2025, 17:030 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? ВИДЕО 18.08.2025, 16:431 Первая Вице-Миссис Россия-2025: Именно 76-я дивизия меня привела на этот конкурс 18.08.2025, 16:390 В Великих Луках в честь Дня флага России в небо поднимут 35-метровый триколор  18.08.2025, 16:230 Сервис «Сферум» интегрировали в мессенджер Мax
18.08.2025, 16:190 Великолукский «Экспресс» дважды обыграл футболистов из Великого Новгорода 18.08.2025, 16:080 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 100 боеприпасов 18.08.2025, 15:530 День в истории ПЛН. 18 августа 18.08.2025, 15:480 Николай Королев: Псков является одной из столиц красивых женщин
18.08.2025, 15:420 Побывать на «Уроках французского» настоятельно советуют всем в Пушкинском заповеднике 18.08.2025, 15:380 Псковичи смогут увидеть выставку Музея Победы о подвигах служебных собак 18.08.2025, 15:120 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Льва Шлосберга* 18.08.2025, 15:040 Убившего своего помощника машиниста псковский суд отправил в психиатрическую лечебницу
18.08.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025» 18.08.2025, 14:530 Фестиваль «Лешуга» в Пскове собрал 31 000 любителей яблок 18.08.2025, 14:470 Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа
18.08.2025, 14:202 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025, 14:110 Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд 18.08.2025, 13:540 Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль 18.08.2025, 13:360 Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову
18.08.2025, 13:260 Участницы конкурса «Миссис Россия-2025» станут гостями брифинга в пресс-центре ПЛН 18.08.2025, 13:230 «Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города 18.08.2025, 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 18.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?
18.08.2025, 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября 18.08.2025, 12:460 «Постскриптум»:  Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 12:450 ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова
18.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 18.08.2025, 12:250 Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа 18.08.2025, 12:161 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России
18.08.2025, 12:090 В Великих Луках пропала женщина в серой куртке 18.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу
18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам 18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино» 18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru