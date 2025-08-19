Общество

На 87-м году жизни скончался псковский телеоператор Владимир Тихомиров

На 87-м году жизни скончался телеоператор ГТРК «Псков» Владимир Тихомиров, сообщили в телерадиокомпании.

Фото: ГТРК «Псков»

Владимир Тихомиров стоял у истоков псковского телевидения, посвятив профессии 57 лет. Начав карьеру осветителем, быстро стал одним из ведущих операторов.

«Коллеги вспоминают Владимира Степановича как преданного своему делу труженика, внесшего огромный вклад в развитие регионального телевидения. Он был не только талантливым оператором, но и прекрасным фотографом, создавшим фотолетопись телерадиокомпании. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах», - рассказали в Telegram-канале ГТРК «Псков»

Владимир Тихомиров был награжден благодарностью генерального директора ВГТРК и медалью «За заслуги перед Псковом».