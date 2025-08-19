Общество

В Пскове 60% работающих родителей планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября – опрос

В Пскове 60% работающих родителей планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные жители, имеющие детей-школьников, и представители компаний из города.

В Пскове 40% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Причем женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям. Еще 20% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.

Опрос HR-специалистов показал, что лишь 16% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 20% работодателей делает это неофициально.

Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 3% компаний вручают их всем школьникам, а 8% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.