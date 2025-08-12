Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

1 сентября в России и ряде стран постсоветского пространства традиционно отмечается День знаний. С этого дня в школах, колледжах и вузах официально начинается новый учебный год . День знаний — это важная дата для многих родителей, особенно для тех, чьи дети впервые идут в школу - торжественная линейка, первый звонок, звон колокольчика… Но не все родители могут прийти на линейку к своим чадам из-за плотного рабочего графика.

И вот, в России предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Законопроект, подготовленный группой депутатов, готовится к внесению в Госдуму. По мнению законодателей, выходной в День знаний нужен для того, чтобы семьи могли без стресса разделить радость праздника с детьми. Для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день гордости, но не все работодатели готовы войти в положение. Общественность традиционно разделилась в оценке данной инициативы. Она нашла одобрение у родителей школьников, так им не придется отпрашиваться у работодателя, чтобы сопроводить своего ребенка во взрослую, школьную жизнь. Первая линейка сопровождается стрессом для ребенка, и присутствие рядом мамы и папы делает для школьника этот день поистине праздничным.

Но есть и другая сторона медали. Сотрудники, у которых детей нет, или же их отпрыски школу уже закончили, отдыхать в этот день не будут, соответственно, будут 1 сентября работать, что называется, «и за себя, и — за того парня». Противники инициативы негодуют, для чего выделять целый выходной день ради линейки, которая заканчивается в первой половине дня? Да и вообще, в нашем календаре и так праздников чересчур много, зачем нам добавлять новые?

Действительно ли нужно делать 1 сентября выходным днем для родителей школьников? Готовы ли работодатели отпускать таких сотрудников с работы в День знаний? Нужен ли этот выходной день самим родителям, чьи дети идут со второго по десятые классы? Что о данной инициативе думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин выступил против инициативы о выходном дне 1 сентября для родителей школьников. По словам директора завода, он, как и многие работодатели, всегда отпускает своих сотрудников на линейки и выпускные, поэтому повода организовывать 1 сентября выходной день он не видит, да и в нынешней непростой для экономики ситуации, по мнению Юрия Сорокина, вводить дополнительные выходные несвоевременно.

«Сейчас наша страна находится в непростых экономических условиях. Я считаю, что такого рода инициативы, как увеличение количества праздничных дней, совершенно нецелесообразны в нынешние дни. Когда экономика страны окрепнет, когда мы восстановим все показатели, тогда можно вернуться к вопросам увеличения количества праздничных дней. Я против того, чтобы 1 сентября сделать праздничным днём. На нашем производстве и, уверен, во всех других организациях, когда родители отпрашиваются, чтобы проводить ребенка в школу - всегда руководители идут навстречу. Я всегда и на школьные выпускные отпускаю родителей. На вторую половину дня они уходят. На линейки 1 сентября отпускаю родителей. А если есть отдельные организации, где не входят в положение, значит, на то, видимо, есть основания. Тогда кто-то один из родителей пойдёт».

Временно исполняющий обязанности ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова считает инициативу сделать День знаний официальным выходным для родителей, чьи дети учатся в школе, очень полезной. По ее мнению, если такой законопроект будет принят, это будет способствовать сохранению наших духовно-нравственных ценностей.

«Инициативу сделать 1 сентября выходным днем считаю правильной и очень полезной. Сейчас не так много официальных поводов для того, чтобы собраться всей семьей. Мне кажется, это будет объединяющим фактором не только для сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, для сплочения семьи, но и для формирования правильной детско-родительской общественности. Потому что образовательным организациям это тоже очень нужно и полезно. И, конечно, когда наши родители в спокойной обстановке собираются вместе с ребенком, никуда не торопятся, не переживают, что нужно после линейки бежать на работу, дети смогут осмысленно входить в учебный процесс в начале нового учебного года. Поэтому инициативу поддерживаю, считаю положительной. Ну и, конечно, я думаю, что те родители, которые и до этого приходили на линейки, смогут увидеть своих коллег, которых до этого не видели, и тем крепче станет родительское сообщество и родительский коллектив».

По мнению экс-председателя Псковского облсовпрофа, многодетной мамы Ульяны Михайловой, данная инициатива - попытка государства лишний раз «залезть в карман» к работодателю. Ведь на данный момент информации о том, будет ли этот день оплачиваться или предоставляться за свой счёт, нет. По оценке Ульяны Михайловой, для работодателя подобный законопроект может обернуться производственными потерями или возложением обязательств сохранить размер заработка в этот день. А для самих сотрудников это может привести к разладу в коллективе.

«В данном случае при всём том, что я равнозначно хорошо отношусь и к работникам, и к работодателям, есть опять очевидная попытка залезть в карман к работодателям. Теперь давайте по существу. Разве когда-нибудь хоть один родитель вообще возражал, были ли какие-то социальные недовольства, что кого-то не отпустили на линейку к первокласснику, чтобы, например, пойти букетик вручить учителю и ещё какие-то мероприятия провести 1 сентября? Я, отработав 15 лет в профсоюзной системе, ни разу не видела, что в этой зоне была какая-нибудь конфликтная ситуация. Все решается на уровне коллективных договоров. А это значит, что туда, где решается без них, без высших чинов, не надо лезть от слова совсем. И сейчас, если объективно подойти, кому на самом деле нужны эти денечки, то есть посопровождать на полтора часа линейки? В большей степени это надо родителям начальной школы. То есть в целом резюмирую: будет этот день, не будет, это абсолютно не поменяет ничего. Это создаст видимость социальной деятельности федеральных чинов. Второе, если они введут такой день и обяжут работодателей, это обострит ситуацию внутри предприятия. И будут конфликты, потому что за этим днем пойдут те, кому это морально не надо, но у них вдруг возникнет это право».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синева инициативу поддерживает. По ее мнению, 1 сентября - это семейный праздник, и для того, чтобы члены семьи могли сопроводить своего ребенка на линейку, вне зависимости от возраста школьника, вместо того, чтобы отпрашиваться в этот день за свой счет с работы, правильнее его сделать официально выходным.

«Дело в том, что 1 сентября — это праздник для всех. Это праздник для детей и для родителей, и большинство жителей страны к этому празднику имеет отношение. Если мы говорим о присутствии на линейке детей, то они присутствуют 100 процентов. Соответственно, на этот праздник приходят их родители, бабушки, родственники. И не сказать, что прямо каждый родитель приходит, но большинство из них, конечно же, посещает этот праздник, а тем самым им нужно отпрашиваться с работы. Потому что, как правило, линейки 1 сентября у нас проходят примерно в промежуток времени с десяти утра до двух дня. То есть это самый пик рабочего времени. И я знаю, что существует уже такая практика, что родители пишут заявления за свой счет, чтобы уйти к ребенку на праздник. Так как праздник — это не только сама по себе торжественная линейка в школе, но и это становится семейным праздником, потому что после торжественной линейки, как правило, дети уходят на первый свой классный час, знакомство с учителем, возможно, на какую-то экскурсию. А затем, минут через сорок, родители забирают своего ребенка и устраивают семейный праздник по своим семейным традициям. На мой взгляд, этот день является символом единства. Это то время, когда каждый член семьи хочет побыть вместе друг с другом и порадоваться успехам своего ребенка, в первый класс он идет или в одиннадцатый, это абсолютно не важно. Поэтому я поддерживаю эту инициативу».

Коллега Елены Синевой, директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова напомнила о том, что родители, и не только первоклашек, ещё с советских времен брали отгулы ради того, чтобы посетить школьную линейку своего ребенка. А благодаря этой инициативе День знаний может стать официальным выходным днем, что Татьяне Фомченковой пришлось по душе.

«Мы говорим о том, что в России культивируется семейная тема, семейные традиции. Этот день, начало учебного года, действительно праздничный, действительно яркий, красочный. И несмотря на то, что родители, во-первых, приходят на линейку всех параллелей, очень часто родителей учителя задействуют в этот день и на классных часах. Ну и, конечно, после первого, достаточно короткого учебного дня, я думаю, что будет прекрасно провести время с семьей. Не знаю, собрать портфель, съесть какой-то торт. Может быть, этот праздник обретет даже какие-то свои домашние традиции. Поэтому я поддерживаю эту инициативу. Очень много родителей в последнее время ходят в школу. В гимназии имени Софьи Ковалевской, директором которой я являюсь, 1 сентября линейка всегда проходит на улице. Даже за забором стоят родители, и далеко не первоклассников. Всё равно, если будет, например, такая уличная линейка, которая объединит родителей, детей и учителей, и мы раз в году встретимся все вместе, то, наверное, авторитет школьной жизни, авторитет учителя, вообще этого мироощущения психологически вырастет».

У уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой данная инициатива вызывает больше вопросов, чем ответов. Да, День знаний действительно праздник для школьников и их родителей. Но, по мнению Наталии Соколовой, прежде чем принимать такого рода инициативу, необходимо изучить мнение как родителей школьников, так и работодателей.

«Очень интересный вопрос о необходимости или желании кого-то сделать 1 сентября выходным днём для родителей и школьников. Мне кажется, он уже неоднократно появляется накануне Дня знаний. Мне кажется, что всё новое, любые предложения, новые законодательные инициативы всегда вызывают множество вопросов, и первый из них: зачем? Я могу оценивать, наверное, только с точки зрения прав ребёнка. Конечно, с одной стороны, это будет прекрасная возможность детям провести этот день вместе с родителями. Но мы же понимаем, что это комплексный подход, и нужно посмотреть и на экономическую составляющую. Сразу возникает вопрос: какое количество занятых в трудовых отношениях взрослых выпадет из трудового процесса? А ведь это и учителя, и врачи, и иные узкие специалисты, которые не приступят к своим трудовым обязанностям в этот день. Тут вопрос обоюдно значимый. У нас же есть определенная часть детей, которые находятся на семейном обучении или, к сожалению, находятся в специализированных учреждениях, в местах лишения свободы. Как будет тогда распространяться эта норма на их родителей? Ведь на семейном обучении дети и так находятся дома, а они прикреплены к какой-то школе. У родителей будет сохраняться это право? Провести день вместе со своими детьми, хотя они и так с ними находятся. Есть вопросы. Вероятно, законодателям стоит, конечно же, все-таки провести какие-то общественные слушания, узнать мнение самих родителей, нужен ли им еще один выходной день, или им хватает своих ресурсов, смогут договориться с работодателями, чтобы в этот день, например, в рамках линейки провести время вместе со своим ребенком».

В сегодняшней программе мнение наших экспертов разделились. Одни - поддерживают инициативу сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, ведь в этом случае родителям учеников не придется каждый раз отпрашиваться с работы, и День знаний будет восприниматься как праздник. Но большая часть наших собеседников сегодня отмечает, что инициатива, в случае ее принятия, принесет больше негативных последствий, чем позитивных. В нынешней и без того не простой для нашей страны экономической ситуации отпускать значительную часть работников, в том числе и узконаправленных специалистов, таких, например, как врачи, на внеочередной выходной крайне опрометчиво. Более того, очередная необдуманная инициатива может пагубно сказаться на бизнесе, ведь экономические потери от такого «праздничного дня» будут немалые. Многие наши собеседники отмечают, что сегодня работодатели входят в положение сотрудников-родителей младшеклассников и без особых проблем отпускают их на школьные линейки 1 сентября. Поэтому дополнительный официальный выходной едва ли нужен.

Александра Братчикова