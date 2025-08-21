Общество

Губернатор оценил благоустройство Петровской горы в Себеже

В Себеже губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел одно из главных мест притяжения гостей и горожан — Петровскую гору. Общественное пространство было благоустроено при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда». по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фотографии: правительство Псковской области

Глава муниципалитета Леонид Курсенков подчеркнул, что эту территорию выбрали сами граждане в ходе рейтингового голосования. Долгое время возвышенность находилась в запустении и требовала обновления. Благодаря победе в голосовании здесь в прошлом году была обновлена лестница и смотровая площадка, устроены тротуары, установлены скамейки, ограждения и смонтирована система освещения. На эти цели было направлено около 4,5 миллиона рублей.

В ходе осмотра объекта один из инициаторов проекта - заместитель директора Себежской основной школы Татьяна Тарасенко рассказала об активном участии местных жителей в голосовании. Также поддержку при проведении голосования оказывали и волонтеры учебного заведения. Она подчеркнула, что здесь проходят внеурочные мероприятия для школьников — уроки истории и квесты.

Михаил Ведерников отметил, что это приятное место для отдыха и прогулок, одна из ярких визитных карточек Себежа, и обратил внимание на красивый панорамный вид на Себежское озеро.

С 2019 по 2024 годы по проекту ФКГС в Себежском округе реализовано благоустройство 16 объектов в Себеже, Идрице и поселке Сосновый Бор. Например, ранее в Себеже по нацпроекту обустроили городской пляж на улице Челюскинцев, который также стал победителем рейтингового голосования и был приведен в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».