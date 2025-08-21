Общество

Болезни даются человеку для осмысления ошибок в жизни, заявил психолог

Когда близкий человек сталкивается со смертельной болезнью, многие оказываются в состоянии растерянности, страха и безысходности. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин считает, что в такие моменты важно найти внутренние ресурсы и понять, как можно увидеть в этой ситуации что-то ценное и даже положительное.

«Дело в том, что в свое время я перенес тяжелую болезнь. И сам был в роли умирающего... Помогло мне избавиться от нее, с моей точки зрения и как бы это странно не звучало, переосмысление своих мыслей и поступков. На тот момент скорее мыслей, потому что сам я физически делать ничего не мог. И хотите верьте, хотите нет, сейчас я избавился от этой болезни», — делится Лунюшин.

Этот личный опыт стал для него важным уроком: именно переосмысление своих внутренних установок помог ему преодолеть болезнь. Он отмечает, что в процессе общения с тяжелобольными людьми заметил две основные категории пациентов:

Первые — те, кто переосмысливает свою жизнь, ищет смысл даже в страданиях.

Вторые — те, кто погружен в агрессию и обвинения окружающих или судьбы.

«Мы все когда-то умрем. Смерть — это естественный процесс. Но главный вопрос — как мы умрем? Долго в болезнях и муках или быстро», — размышляет психолог.

Он считает, что смерть — часть жизни, и важно не только принять её как факт, но и понять её смысл.

«Все болезни даются человеку для осмысления своих ошибок в жизни и покаяния», — добавил Сергей Лунюшин.

Это не жестокое утверждение, а попытка взглянуть на болезнь как на возможность для внутреннего роста. Для близких людей важно понять: даже в самых сложных ситуациях есть шанс найти что-то ценное, пишет RuNews24.ru.

«Близким людям нужны смирения и переосмысления своих ошибок — чтобы не повторить судьбу тяжело больного родственника», — уточнил эксперт.

Он считает, что такие испытания могут стать толчком к внутреннему развитию и изменению жизни к лучшему, и приводит несколько советов по поиску положительных моментов.

«Постарайтесь понять: что действительно важно для вас сейчас? Какие ценности вы можете укрепить или изменить? Иногда просто быть рядом и слушать — уже большое благо. Важно дать человеку почувствовать вашу поддержку, - отмечает Сергей Лунюшин. - Примите ситуацию такой, какая она есть. Это поможет снизить уровень страха и тревоги. Не зацикливайтесь на будущем или прошлом — сосредоточьтесь на текущем моменте. Попытайтесь найти уроки или смысл даже в страданиях — это может стать началом нового этапа вашей жизни».

Важно понимать, что даже самые тяжелые испытания могут стать источником внутренней трансформации, продолжил специалист.