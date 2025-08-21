Общество

Михаил Ведерников: Флаг олицетворяет нашу общую гордость за Отечество и веру в его сильное, достойное будущее

С Днём государственного флага России жителей Псковской области поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

22 августа 1991 года в России был восстановлен триколор — знамя, уходящее корнями в многовековую историю страны.

«Государственный флаг — это воплощение героического прошлого, единства народа и преемственности поколений. Он олицетворяет нашу общую гордость за Отечество и веру в его сильное, достойное будущее. Сегодня триколор объединяет всех граждан России, кто трудится и защищает ее, создает достижения и приумножает славу страны. Он развевается на официальных церемониях, украшает шевроны военнослужащих и поднимается на пьедесталах вместе с нашими спортсменами. Флаг сопровождает каждый важный шаг, каждый подвиг и победу. Псковская область во все времена была и остаётся надежным форпостом государства. Мы гордимся своей причастностью к истории России и её великим традициям. Давайте вместе сохранять уважение к главному государственному символу — флагу нашей страны. Пусть подрастающее поколение с уверенностью смотрит в будущее, осознавая себя частью великой и прекрасной России! С праздником! С Днем российского флага!» - поздравил псковичей Михаил Ведерников.