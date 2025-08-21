Общество

День Государственного флага Российской Федерации

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

Ведь государственные символы — важные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации. Они объединяют граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.

Ряд патриотических акций и праздничных мероприятий пройдет в муниципалитетах Псковской области в честь Дня российского флага.

В Летнем саду Пскова 22 августа с 12:00 до 15:00 состоится акция «Российский триколор». Волонтеры раздадут всем желающим памятные открытки и ленточки в главных цветах страны. Также молодежь Псковской области будет раздавать открытки и ленты в цветах триколора на площади Ленина с 11:00. Все желающие смогут нанести аквагрим в цветах российского флага, будет работать тематическая фотозона.

В 17:00 продолжится празднование на набережной реки Великой (амфитеатр, спуск по улицы Детской). Своими выступлениями гостей и жителей Пскова порадуют творческие коллективы и солисты Городского культурного центра. А министерство молодежной политики проведет мастер-классы. Затем состоится флешмоб «Мы вместе под флагом России», участники которого смогут выстроится в цветах российского триколора. Для этого рекомендуется надеть одежду в цветах триколора (белый, синий или красный верх).

Кроме того, в Великих Луках с территории Городской крепости в небо с помощью воздушного шара планируется поднять российский триколор длиной 35 метров.