Торговый центр приглашает псковичей на день рождения Чебурашки

Уже в эту субботу в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе отметят день рождения Чебурашки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТДЦ, детей ждет анимационная программа с мыльными пузырями, мандарины от Чебурашки и фотография на память.

Фотографии: Fjord Plaza

Летний сезон подходит к завершению, а в торговом центре Fjord Plaza очередные обновления. Например, детский шоурум открылся на втором этаже центра, в нем представлена линейка одежды и обуви для детей.

Еще одно открытие - магазин оригинальной техники от ведущих брендов. Есть новость и для любителей животных. Совсем скоро откроет свои двери ветеринарная аптека на первом этаже центра.

Ждет пополнение и фуд-корт, здесь откроется ресторан вьетнамской кухни. Гости ТДЦ смогут попробовать том ям и настоящий вьетнамский фо бо, а также другие супы, сытные воки, бабл ти, манго шейк, кукси, гриб моэр, пигоди и многое другое.

Сентябрь на носу, и все готовятся к новому учебному году. Магазины торговой галереи запустили сезонную распродажу и уже представляют осенние коллекции.

А посмотрев фотовыставку, которая расположилась на первом этаже торгового центра в центральном атриуме, посетители смогут узнать, как проходят соревнования в Pskov Wake Park.

«Соревнования объединяют спортсменов, любителей активного отдыха и просто всех, кто хочет провести день у воды с отличным настроением! На снимках запечатлены эмоции, полные драйва, смеха, удивительные трюки и, конечно же, зрители», - рассказали о выставке в ТДЦ.

В торговом центре также можно развлечься в семейном клубе, парке виртуальной реальности и посмотреть кинопремьеры в кинотеатре.