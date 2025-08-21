Общество

Скончался исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

На 79-м году жизни 22 августа умер певец Ярослав Евдокимов. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей Ярослава Евдокимова

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» - сообщила вдова артиста Ирина.

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в Ровно (Украинская ССР). Его карьера началась в 1970-х годах, а всесоюзная известность пришла после исполнения лирической баллады «Фантазер». Песня стала его визитной карточкой и одним из символов советской эстрады. Евдокимов прославился и другими хитами, среди которых «А любовь, как песня, снова в сердце возвратится», «Шаланды, полные кефали», «За полчаса до весны», «Нарисую тебе море». Артист много работал с композитором Евгением Догой, а также исполнял народные песни и романсы, пишет газета «Культура».

Певец был удостоен звания народного артиста Беларуси.

Прощание с Ярославом Евдокимовым, как ожидается, пройдет в Минске. Точная дата и место церемонии будут объявлены позднее.