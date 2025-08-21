Общество

Игорь Иванов: Триколор символизирует нашу свободу, независимость и единство

С Днём государственного флага РФ поздравил псковичей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«От имени всего профсоюзного движения Псковской области сердечно поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации! Триколор символизирует нашу свободу, независимость и единство. Под этим знаменем мы чувствуем себя частью великой истории, наследниками традиций наших предков и строителями будущего России», - отметил Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа также уточнил, что этот праздник должен стать символом надежды, единства, мира и солидарности между всеми жителями нашей Родины.