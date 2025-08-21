Общество

Без перерыва можно читать не более 20 минут - офтальмолог

Чтобы не нанести вред глазам, необходимо читать без перерыва не более 20 минут. Об этом сообщил офтальмолог медицинской клиники «Центрплюс» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева.

По словам врача, зрительная нагрузка в основном связана с работой вблизи, поэтому необходимо делать перерывы в работе за компьютером или при чтении по «правилу 20-20-20».

«Каждые 20 минут работы на близком расстоянии нужно отвлекаться, чтобы посмотреть вдаль на 20 футов (или 6 метров) в течение 20 секунд. Или использовать гимнастику «метка на стекле» каждые 30 минут работы по 30 секунд. Для этого подойдите к окну, выберите объект на расстоянии 6 метров и больше, переводите взгляд с окна на этот объект и обратно», — объяснил врач.

Кроме того, людям, которые работают на ближнем расстоянии от компьютера или телефона, необходимо использовать увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить сухость. Врач подчеркнула, что в случае головных болей, напряжения в переносице или глазах, расфокусировки важно обратиться к офтальмологу, пишет Газета.ru.