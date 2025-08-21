Общество

Сотруднику МЧС по Псковской области вручили медаль «За спасение на пожаре»

Сотруднику МЧС России по Псковской области Александру Кононову вручили медаль «За спасение на пожаре». Дружинник в мае 2025 года спасти жизнь пенсионерки, оказавшейся заблокированной в горящем доме поселка Плюсса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Медаль герою-дружиннику вручил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

«Благодаря знаниям и навыкам, полученным в отряде, наши дружинники приносят пользу стране и региону, городам и малым населённым пунктам. От их грамотных действий нередко зависит исход самых разных ситуаций», - отметил Михаил Ведерников.