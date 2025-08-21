Общество

Иван Белугин и главврач порховской больницы привились от гриппа

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер сделали прививки от гриппа в локнянской больнице, сообщил глава в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

Иван Белугин отметил, что «вакцинация — это один из самых простых и эффективных способов защитить себя от болезни и её осложнений». По его словам, каждый год именно прививки помогают снизить число тяжёлых случаев гриппа и сохранить здоровье тысяч людей.

«Призываю всех жителей округа воспользоваться этой возможностью и пройти вакцинацию. Это забота не только о себе, но и о близких, коллегах, друзьях — обо всём нашем сообществе!» - обратился к жителям округа Иван Белугин.

Напомним, прививочная кампания против гриппа в Псковской области стартовала 25 августа.