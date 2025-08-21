Общество

Прививочная кампания против гриппа в Псковской области стартует 25 августа

Прививочная кампания против гриппа в Псковской области стартует 25 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Готовность региона к эпидемиологическому сезону и результаты целевого набора по медицинским специальностям обсудили на рабочем совещании.

«Эпидситуация в области стабильна. За прошлую неделю зарегистрировано 1172 случая ОРВИ – это больше, чем на предыдущей, но в сравнении с 2024 годом показатели всё-таки ниже. С началом сентября, когда завершится сезон отпусков и сформируются детские коллективы, возможен сезонный подъём заболеваемости. Самым надёжным способом защиты от гриппа, как и прежде, остаётся вакцинация. Прививочную кампанию начнём уже 25 августа», - рассказал губернатор.

В регион поступило более 89 тысяч доз вакцин: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».