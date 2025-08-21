Общество

Генпрокурор Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Тимошин.

Игорь Краснов / Генеральная прокуратура Российской Федерации

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», - приводит слова Тимошина ТАСС.

Напомним, до 25 августа идет прием откликов на вакантную должность председателя Верховного суда (ВС). Ее открыла ранее, после смерти Ирины Подносовой, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Среди кандидатов, которые обсуждаются для назначения на должность главы ВС, также председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.