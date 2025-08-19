Псковcкая обл.
Общество

Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин

20.08.2025 10:21|ПсковКомментариев: 0

До 25 августа идет прием откликов на вакантную должность председателя Верховного суда (ВС). Ее открыла ранее, после смерти Ирины Подносовой, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Среди кандидатов, которые обсуждаются для назначения на должность главы ВС, – председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников: три из них близкие к администрации президента (АП), один близкий к ВС и еще один – в судейском сообществе.

Фото: СК России

Кандидатура Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная», говорит один из источников. У главы СК сейчас заканчивается срок полномочий – в прошлом году указом президента Владимира Путина Бастрыкину продлили срок службы до 27 августа 2025 г. И пока указ о новом продлении срока службы не публиковался, заметил еще один из собеседников.

Решение о назначении Бастрыкина могло бы быть логичным, отмечает один из источников: «С одной стороны, в ВС появится – в том или ином виде – свежая кровь, с другой – решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года». В отличие от главы ВС, где соответствующие ограничения были сняты еще в 2012 г., глава СК должен работать до 70 лет (срок может быть продлен указом президента).

Бастрыкин является одним из основных кандидатов на пост председателя ВС, знает собеседник, близкий к АП. «Пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек», – считает он. Еще два источника не исключают, что на эту должность может быть выдвинут и другой кандидат с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом. «С учетом важных задач, которые стоят перед судебной системой, ее возглавит человек, который способен справиться с этим трудным механизмом и при необходимости продолжить его реформы», – рассуждает один из собеседников.

Подносова могла рекомендовать на пост председателя своего заместителя Юрия Иваненко, но он «не тяжеловес», хотя и считается очень толковым судьей, рассуждает один из источников.

Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Президент вносит представление о назначении председателя суда в случае досрочного прекращения полномочий председателя не позднее чем через шесть месяцев со дня открытия вакансии. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность руководителя ВС в течение 14 дней после дня получения представления.

До представления президента Совету Федерации ВККС рассматривает заявления кандидатов на должность председателя ВС и передает главе государства свои заключения.

После этого комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий на своем заседании оценивает материалы по кандидатурам на пост председателя ВС. В течение месяца после заседания комиссия должна передать свои предложения главе государства.

В законе прописаны требования к руководителю ВС. Кандидатом может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет. В такой стаж засчитывается как служба на требующих высшего юридического образования должностях, так и другая деятельность: адвокатская, нотариальная или преподавательская (по профилю).

Как ожидается, 21 августа откликнувшиеся на вакансию кандидаты должны будут пройти процедуру экзамена. Согласно ст. 26.3 закона «Об органах судейского сообщества» порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи и порядок определения оценки знаний кандидата на должность судьи устанавливаются регламентами экзаменационных комиссий. Составляет вопросы, утверждает задачи по вопросам судебной практики и письменные задания Высшая экзаменационная комиссия. Сведения о ходе экзамена на должность судьи и его результатах отражаются в протоколе, который подписывается председательствующим. 

Бастрыкин возглавляет СК с момента его образования. Изначально СК был сформирован при прокуратуре России в 2007 г., самостоятельным ведомством он стал с 2010 г. Бастрыкин был назначен на пост главы в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель СК при прокуратуре. В феврале 2016 г. Путин присвоил Бастрыкину высшее звание генерала юстиции. До этого, еще в 2007 г., Бастрыкин стал Заслуженным юристом России. 

У главы СК также много достижений в образовании: в 1980 г. на юридическом факультете ЛГУ Бастрыкин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан». А в 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства». Профессором стал в 1994 г. 

Глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни в июле. 

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой был назначен ее заместитель Юрий Иваненко.

Источник: Псковская Лента Новостей
