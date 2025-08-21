Общество

Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в MAX

Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в мессенджер MAX, сообщила цифровая платформа.

«Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне», — говорится в релизе.

Как выглядит процесс подписания:

сначала компания направляет клиенту договор в мессенджере, вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ»;

пользователь переходит по ссылке и подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые;

затем он подтверждает действия в «Госключе» и возвращается в MAX, где может скачать или переслать документ с электронной подписью.

Компании смогут подключиться к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, отображаются также в личном кабинете на «Госуслугах», пишет РИА Новости.

Смотрите также Мессенджер МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки

Напомним, в марте VK запустил бета-версию приложения, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play. В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов.