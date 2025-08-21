14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России

Торжественная церемония вручения российских паспортов соотечественникам, переехавшим на постоянное место жительства в Псковскую область, состоялась в понедельник, 25 августа, в правительстве региона. Еще 14 человек стали полноправными гражданами Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова главный документ страны вручила его первый заместитель Вера Емельянова. Участники церемонии принесли присягу гражданина Российской Федерации.
Первый вице-губернатор поздравила собравшихся с получением нового статуса — гражданина России. Паспорт вручили переселенцам из Латвии, Эстонии, Ирландии и Азербайджана. В ближайшее время гражданство России получат и их несовершеннолетние дети. Завершилась торжественная церемония гимном страны.
Семья Черноцких переехала в Россию из Латвии. В числе причин для смены места жительства — притеснение русскоязычных граждан, закрытие русскоязычных школ. Сегодня паспорт гражданина России получили Татьяна Черноцка и ее сын Ивар.
У семьи Улитиных дочь Екатерина родилась уже на Псковской земле. Глава семейства Игорь Улитин поблагодарил команду губернатора и правительства Псковской области за возможность вернуться на Родину.
Отметим, в Псковской области действует целая программа сопровождения переселенцев. В режиме «одного окна» желающим переехать помогают оперативно оформить и перевести документы, определить детей в школу, предлагают варианты трудоустройства. В каждом случае находят индивидуальный подход, а саму работу с потенциальными переселенцами начинают еще за рубежом. Также Псковская область включена в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по интеграции импатриантов.