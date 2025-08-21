Общество

14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России

Торжественная церемония вручения российских паспортов соотечественникам, переехавшим на постоянное место жительства в Псковскую область, состоялась в понедельник, 25 августа, в правительстве региона. Еще 14 человек стали полноправными гражданами Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова главный документ страны вручила его первый заместитель Вера Емельянова. Участники церемонии принесли присягу гражданина Российской Федерации.

«Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации посвящена вашему решению и приурочена к дате образования региона. Псковская земля — край с богатым историческим прошлым. Это земля, которая сыграла важнейшую роль в защите российских рубежей и формировании древнерусской государственности, а также стала оплотом православия. Мы гордимся тем, что Псковская область гостеприимна для новых граждан России. Мы рады, что семьи находят здесь свой дом, душевное спокойствие, перспективы профессионального роста, и самое важное — видят здесь условия для жизни и развития своих детей», — выступила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор поздравила собравшихся с получением нового статуса — гражданина России. Паспорт вручили переселенцам из Латвии, Эстонии, Ирландии и Азербайджана. В ближайшее время гражданство России получат и их несовершеннолетние дети. Завершилась торжественная церемония гимном страны.

Семья Черноцких переехала в Россию из Латвии. В числе причин для смены места жительства — притеснение русскоязычных граждан, закрытие русскоязычных школ. Сегодня паспорт гражданина России получили Татьяна Черноцка и ее сын Ивар.

«Очень душевно. Давно не чувствовала такого изнутри. Звучал гимн, который говорит об уважении к флагу и президенту. Хотим двигаться вперед вместе с Россией, здесь есть хорошие перспективы. Теперь ты принадлежишь этой стране от всего сердца и души», — поделилась Татьяна Черноцка.

У семьи Улитиных дочь Екатерина родилась уже на Псковской земле. Глава семейства Игорь Улитин поблагодарил команду губернатора и правительства Псковской области за возможность вернуться на Родину.

«Я всегда хотел, чтобы это случилось. Вспоминаю своего деда с русским паспортом. Я вернулся в Россию, где родился и мой отец, и мой дедушка. Дрожу до сих пор. В планах — растить семью, учить и воспитать их правильно, чтобы и у них была возможность завести семьи», — сказал Игорь Улитин.

Отметим, в Псковской области действует целая программа сопровождения переселенцев. В режиме «одного окна» желающим переехать помогают оперативно оформить и перевести документы, определить детей в школу, предлагают варианты трудоустройства. В каждом случае находят индивидуальный подход, а саму работу с потенциальными переселенцами начинают еще за рубежом. Также Псковская область включена в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по интеграции импатриантов.