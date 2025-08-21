Общество

Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября

С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. В Ростехнадзоре сообщили, что рассматривают обращение, ответ на него будет дан позже.

1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования, вступившие в силу год назад. Они действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают, что техника ежегодно будет проходить техническое освидетельствование. Но провести его бизнесу оказалось не так просто.

Со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась, следует из письма СТЦ, пишет «Коммерсантъ».

В результате бизнес оказался в правовом тупике: торговые центры обязаны, но не могут пройти проверки, поскольку в стране нет аккредитованных организаций.

Юридически эксплуатация эскалаторов и траволаторов с 1 сентября становится невозможной, владельцы должны их остановить, поясняет вице-президент СТЦ Павел Люлин. Ситуация, по его мнению, может привести к социальному напряжению, создав риски для арендаторов.

По данным NF PM, в России сейчас около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, в большинстве из них есть эскалаторы. Нередко речь идет о десятках устройств. Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов напоминает, что эскалаторы и траволаторы есть не только в торгцентрах. Ими нередко оснащены бизнес-центры, социальные и медицинские учреждения. Все эти объекты с 1 сентября будут в правовом вакууме. «Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро»,— считает господин Харламов.

По данным Национального лифтового союза, в 2025 году в России суммарно эксплуатируются около 12 тыс. эскалаторов и траволаторов и 10 тыс. подъемных платформ для инвалидов.