Общество

На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка

Новая вспышка предпоследнего класса мощности, примерно равная произошедшей ранее крупнейшей за два месяца, зафиксирована на Солнце во вторник. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08:25 по мск. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, в 08:24, была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года. Оба события, таким образом, примерно равны друг другу», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за ночь активность Солнца возросла, и, «исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X».

Кроме того, по словам ученых, активные солнечные центры за сутки переместились, и в настоящее время часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце - Земля. «По умолчанию такое угловое смещение все еще считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности», - отмечается в сообщении.

Ранее в ИПГ сообщили ТАСС о вспышках М3.3 и М1.3, произошедших в ночь на вторник.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.