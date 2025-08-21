Общество

Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ

Проект с датами ЕГЭ и ОГЭ, которые пройдут в 2026 году, будет опубликован в сентябре, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Мы определились с расписанием проверочных мероприятий, в сентябре вывесим проект расписания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена», - сказал замглавы ведомства в ходе XII Общероссийского родительского собрания.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2026 года не будет, пишет РИА Новости.