Общество

«Верное направление» предлагает помощь тяжелобольным людям в Псковской области

«Горячая линия» «Верное направление» - служба социальных координаторов, которые помогут тяжелобольным детям и взрослым получить необходимую медицинскую и социальную помощь по всей России, в Псковской области в том числе, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе.

Фото: служба поиска медицинской помощи «Верное направление»

Обратиться на бесплатную «горячую линию» 8 800 303 303 0 можно в случае, если нужна помощь в получении или оплате лекарств, лечения, технических средств реабилитации, обследований, анализов, средств гигиены, проезда до места лечения и проживания в момент его прохождения. Также получить помощь социальных координаторов можно по направлениям: уход на дому, доступная среда, трудоустройство и образование. Служба помогла 3081 семье.

После обращения координаторы проверят возможность получения помощи от государства, подбирают профильные благотворительные фонды, помогают собрать пакеты документов и сопровождают каждый случай до момента решения ситуации. Вся помощь оказывается бесплатно.

Телефон «горячей линии» – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06:00 до 18:00 по московскому времени.