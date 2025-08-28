Общество

На 100-м году жизни скончался последний невельский фронтовик Великой Отечественной войны

На 100-м году жизни скончался невельский ветеран Великой Отечественной войны Григорий Шарандо, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram-канал

По словам главы округа, Григорий Шарандо прошел боевой путь от Невеля до Праги. Был дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени.

«Его жизнь была ярким примером мужества, стойкости и любви к Родине. Светлая память о Григории Семеновиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. От лица всех невельчан выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Невельского муниципального округа Шарандо Григория Семеновича», - заключил Олег Майоров.