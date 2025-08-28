Общество

«Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 августа. На этот раз ведет передачу Олег Добрынин, а бессменная ведущая Ульяна Лаблюк выступила в качестве гостьи. Она рассказала о своих подопечных, в рядах которых недавно произошло пополнение.

Как две кошки и кот с тонкой душевной организацией уживаются под одной крышей? В чём заключалась подготовка к приёму нового члена семьи, и почему выбор пал на собаку из приюта? С какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах, и удалось ли достичь успехов в налаживании контакта за 4 месяца? Какую роль в этом сыграл кинолог?

Какие нюансы важно учитывать, если пёс возрастной, а его прошлое остаётся загадкой? И, самое главное, почему брать собаку из приюта — это не страшно, но выбор должен быть осознанным? Повтор выпуска в 18.14.