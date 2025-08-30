Общество

Россельхознадзор ввел карантин в Пыталовском и Красногородском округах из-за сорняка повилики

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Пыталовского и Красногородского муниципальных округов впервые выявили очаги карантинного сорного растения - повилика (Cuscuta spp, - прим. ред.), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Россельхознадзор

В связи с этим управление установило карантинные фитосанитарные зоны и ввело карантинный фитосанитарный режим на площади 50 га (Пыталовский МО, Гавровская волость, вблизи деревни Сташи) и на площади 38 га (Красногородский МО, Красногородская волость, юго-восточнее деревни Винокурово, по обе стороны дороги Блясино-Демидово), и разработало программу локализации и ликвидации очагов карантинного объекта.

Стоит напомнить, что на территории Псковской области действующими остаются 18 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 2978,51 га в Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Островском, Себежском, Пушкиногорском, Куньинском, Порховском районах и муниципальных округах.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте Управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.