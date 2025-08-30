Общество

На 98-м году жизни скончалась почетный гражданин Новоржевского района Галина Бережкова

На 98-м году жизни , 28 августса, скончалась Галина Бережкова, уважаемый человек, ветеран педагогического труда и Почётный гражданин Новоржевского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото: Администрация Новоржевского муниципального округа

Галина Бережкова родилась 12 марта 1928 года в деревне Михалкино Юхновского сельского совета Новоржевского района Псковской области. Вся её жизнь была связана с родным Новоржевским районом. Трудовой путь она начала в 1948 году, работая учителем в Юхновской начальной школе. Получив специальность учителя математики в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, Галина Бережкова продолжила свою карьеру в Михалкинской, Жадрицкой, Вёскинской и Новоржевской средних школах.

Как отметили в администрации, более 30 лет Галина Бережкова посвятила работе в школе, воспитав и обучив не одно поколение новоржевцев. Она передала свой опыт многим молодым специалистам, являясь руководителем районного методического объединения. Её всегда отличали высокий профессионализм и необыкновенное трудолюбие.

За свою трудовую деятельность Галина Бережкова неоднократно поощрялась на разных уровнях. В 1970 году она была награждена Почётной грамотой Министерства просвещения за успехи в обучении и воспитании учащихся, а затем — орденами «Знак почёта» и «Трудового Красного Знамени». В 2005 году ей было присвоено звание Почётного гражданина Новоржевского района.

«Администрация Новоржевского муниципального округа и Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины Галины Бережковой. Светлая память о ней сохранится в сердцах земляков, коллег и учеников», - говорится в сообщении.