Программа Пушкинского заповедника ко Дню знаний впервые выйдет на внемузейное поселковое пространство

По более чем полувековой традиции, идущей ещё со времён легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора Государственного Пушкинского заповедника С.С. Гейченко, День знаний пушкиногорские школьники проведут с музеем.
Пушкин-лицеист на картине Ирины Черновой-Дяткиной из фондов музея-заповедника «Михайловское»
Большая культурно-просветительная программа, подготовленная в этом году для учащихся поселковых школ, по многолетней традиции называется «День знаний с А.С. Пушкиным». В её рамках десяти- и одиннадцатиклассники побывают на экскурсиях в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское», а ученики 9-х классов — в Научно-культурном центре музея, на новых выставках «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/563652.html), «Быть достойными Великой Победы» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/553694.html), «Первое впечатление».
Самых маленьких воспитанников местной санаторной школы-интерната сегодня приглашают на культурно-просветительную программу «Что за прелесть эти сказки», в рамках которой дети посетят выставку деревянных механических игрушек, созданных по мотивам сказок Пушкина и русского фольклора.
«Важно, что впервые в этом году музейный школьный праздник выйдет за пределы мемориальных усадеб и выставочных залов, на поселковое пространство — рассказали в службе просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника. — Мастерицы Центра творческих музейных программ будут ждать учеников начальной и средней школы на мастер-классах по изготовлению несшивной обережной куклы-верёвочницы в парке “Лукоморье“».
Напомним, что Государственный музей-заповедник «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает с пушкиногорскими школами. Дети и их учителя принимают самое активное участие в жизни музея: регулярно бывают на новых выставках и на творческих встречах, концертах и спектаклях, работают в заповеднике как доброхоты.