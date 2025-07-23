Культура

«Природа здесь чувственна…»: в Пушкинском заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев»

Без малого двести живописных и графических работ составили новую экспозицию «Первое впечатление», которую сегодня, 27 июля, при большом стечении зрителей открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Анна Осиновская. Ветер. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, эта выставка — отчётная, она подготовлена по итогам летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств. Подобные показы по традиции, заведённой ещё легендарным директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко, в «Михайловском» регулярно устраивают с 1957 года — со времени первой художественной практики «репинцев», на которую с группой студентов графиков приехали тогда молодые педагоги, а на сегодняшний день — классики советской школы изобразительного искусства Владимир Ветрогонский, Василий Звонцов, Владимир Смирнов, Александр Трошичев.

«Главная цель таких выставок в течение всех этих десятилетий остаётся неизменной, — подчеркнули в «Михайловском». — Они призваны познакомить многочисленных гостей Пушкинского заповедника с молодыми талантами, возможно — с будущей российской художественной элитой. С другой стороны, для начинающих живописцев и графиков этот показ — редкий шанс встретиться лицом к лицу с особенной музейной публикой: весьма доброжелательной, но, как правило, имеющей большой зрительский опыт и, как следствие, достаточно высокие оценочные критерии».

На выставке, которую в Пушкинском заповеднике открыли сегодня, представлены работы пятидесяти авторов — 26 графиков и 24 живописцев. Это работы, выполненные во всех основных жанрах: пейзажи, архитектурные пейзажи, интерьеры, натюрморты, портреты, жанровые картины. Молодые художники запечатлели Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности, живописный «Дом Довлатова», виды посёлка Пушкинские Горы, людей, живущих здесь постоянно или приехавших на экскурсии и на отдых.

Екатерина Куликова. На крыльце. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В «Михайловском»» также отметили, что по большей части молодые люди впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Студенты единодушно признаются, что за полтора месяца практики получили множество самых ярких впечатлений, в том числе — литературных и художественных (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/561310.html). «Подыграла» и переменчивая погода первой половины этого лета, чуть ли не ежечасно предлагавшая работающим на пленэрах свои собственные «сюжеты» и их колористические решения. «Природа здесь чувственна, дома в поселке и за его пределами разбросаны как еловые шишки по земле, а люди отзывчивы и радушны», — поделилась своим впечатлением молодой живописец Анастасия Заварыкина.

Планируется, что отчётная выставка художественных работ студентов Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина «Первое впечатление» будет открыта для посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до 28 сентября. Экспозиция «Первое впечатление» развёрнута на двух этажах фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).