Самое популярное 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 02.09.2025 11:112 Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове
 
Общество

«Дневной дозор»: Пенсия. Помоги себе сам

04.09.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должны ли граждане сами думать о благополучной старости, не надеясь на государство?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В Конституции РФ закреплено положение о том, что Россия — это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В том числе речь идет и о комфортной старости для пенсионеров. С 90-х годов прошлого века власть неоднократно заявляла, что всех нас будет ждать обеспеченная старость, как у европейских пенсионеров. На пенсии мы тоже будем ездить в кругосветные путешествия, сбережения будут лежать в пенсионных фондах, и мы не будем зависеть от своих детей. Именно с этими обоснованиями проводились пенсионные реформы, создавалась накопительная часть пенсии, возникали негосударственные пенсионные фонды. Правда, пока наши пенсионеры не заполняют престижные мировые курорты, а в свете последних событий заявление депутата Госдумы Ирины Родниной спустило многих граждан нашей страны с небес на землю.

«Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы всё время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Ирина Роднина.

Видимо, депутат Госдумы не в курсе, что на протяжении всего трудового периода граждане Российской Федерации платят взносы в пенсионный фонд ради гарантированной безбедной старости. Каждый гражданин выбирает себе работу по уровню образования и по мере своих возможностей, и пенсия ему будет начисляться с учетом той зарплаты, которую он получал за свой труд. Так как быть тем, кто не смог «прыгнуть выше головы» и получал невысокую зарплату? Действительно ли гражданам стоит самим позаботиться об обеспеченной старости? Может ли заявление Ирины Родниной быть «прогревом» общественного мнения по поводу отмены пенсий в России? Нужно ли нашей стране пойти по пути тех государств, где граждане сами копят себе на старость? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Экс-руководитель регионального отделения Социального фонда России, сенатор Наталья Мельникова сообщила, что государство внимательно следит за уровнем жизни наших граждан и ежегодно проводит индексацию пенсий, исходя из экономической ситуации в стране и уровня цен. Наталья Мельникова сообщила, что каждый гражданин в нашей стране может рассчитывать на поддержку от государства, а об отмене пенсий и речи быть не может.

«Мы говорим о том, что человек должен сегодня работать на той должности и заработной плате, которую он, естественно, для себя в трудовой жизни выбирает: какая профессия сегодня нужна, как он учится, куда он поступает и дальше движется по этому пути. Со стороны государства сегодня прикладываются все усилия. Это индексация пенсий. Когда рассматривается вопрос об инфляции и перерасчете пенсий для работающих пенсионеров, государство всегда учитывает текущую экономическую ситуацию. Это делается для того, чтобы ежегодно индексировать пенсии в соответствии с текущим уровнем цен. Безусловно, на этом не надо останавливаться. Надо проводить анализ, смотреть уровень жизни, какие-то шаги предпринимать для того, чтобы сегодня пенсии были. Конечно, заявление о том, что каждый человек должен заботиться о своей пенсии, - это не указание на то, что пенсии будут отменены. Это говорится о том, что человек, подходя к старости, должен позаботиться о своей будущей пенсии и о своем, так скажем, пенсионном возрасте. Когда мы говорим о пенсионном возрасте, мы всегда говорим о том, что мы должны о нем заботиться, начиная с первого дня трудовой деятельности. Мы должны трудиться, вкладываться в экономику, следить за своими отчислениями, смотреть свой уровень заработной платы, чтобы он был белым, и тогда наши пенсионные права, когда подойдет пенсионный возраст, будут правильно сформированы для начисления пенсии. Ну и, конечно, каждый человек, подходя к пенсии, должен заботиться о своем здоровье, о том, как он будет активно продолжать свою жизнь на пенсии. Все эти наши действия и гарантия государства, что пенсия будет в зависимости от того, как человек вложился в экономику, и приведут к общему результату: хорошей пенсионной жизни человека».

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании, экс-глава комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян не согласен с заявлением Ирины Родниной о том, что граждане должны сами думать о своей благополучной старости, не надеясь на пенсии от государства. Армен Мнацаканян напомнил, что мы живем в правовом государстве, и каждый гражданин нашей страны по Конституции Российской Федерации может рассчитывать на пособие по старости.

«Конечно, неправильно так говорить, ведь мы живем в правовом государстве, и человек должен надеяться на то, что если он уйдет по старости на пенсию, ему эту пенсию должны дать. А если он инвалидом станет, соответствующие службы должны помогать. Это общепринятая человеческая норма. Наоборот, я думаю, она (Ирина Роднина) должна была сказать следующее: какую заработал пенсию, такую и будешь получать. Вот эта формула должна быть. Я уже как-то говорил, что мы должны пересмотреть пенсии в том плане, что ты сколько денег заработал, столько получаешь. А не приравнивать их. А то один не работал, ничего не сделал — а в пенсиях разница тысяча рублей. Вот это неправильно. Поэтому я думаю, что, может быть, она (Ирина Роднина) слишком много правовых документов принимает, поэтому чуть-чуть оторвалась от реальности. Мое мнение, что мы живем в правовом государстве, где по Конституции нам гарантированы пенсии по старости и все социальные нормы, бесплатное образование и все прочее».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак предполагает, что в момент такого заявления Ирина Роднина, возможно, не очень хорошо себя чувствовала, в противном случае возникает вопрос о ее дееспособности. Олег Брячак убежден, заявлять, что человек, который всю жизнь работает, в том числе и на благо государства, в старости должен рассчитывать только на себя — верх цинизма. Лидер псковских эсеров также предложил ввести пенсионные накопления в перечень того, что можно передавать по наследству.

«Я считаю, что если люди такого уровня делают подобные заявления, то, наверное, они в это время находятся в не совсем вменяемом состоянии. Может быть, она в это время температурила, может быть, еще какие-то сложности у нее были. Конечно же, это недопустимо. Когда граждане всю жизнь работают и платят деньги в пенсионный фонд, почему потом они должны рассчитывать только на себя? Это, конечно, как нахождение человека в состоянии, в котором нельзя принимать решения, адекватно мыслить, я не могу это по-другому охарактеризовать. Так быть не может. Если по справедливости эту тему развивать, то те деньги, которые граждане откладывают в пенсионный фонд, вообще должны подлежать наследованию. Вот мы с вами знаем, что есть такие случаи, когда наши граждане, вопреки заявлениям чиновников о сверхвысоком уровне жизни в нашей стране, просто не доживают до момента выхода на пенсию. А всю свою жизнь они добросовестно трудились, уплачивали все налоги и сборы, в том числе и отчисления в пенсионный фонд. Куда деваются эти деньги? Большой вопрос. Если говорить по справедливости, то эти деньги должны наследоваться, как квартиры, другое имущество. Если есть у него наследники, они имеют право претендовать на эти деньги. А у нас, видите, какие заявления делаются. Это уже просто верх цинизма, я считаю. Человек всю жизнь работает, откладывает, а потом еще должен на себя рассчитывать».

Экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, бывший руководитель региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов как пенсионер и парламентарий категорически не согласен с заявлением Ирины Родниной и считает его «диким». Он убежден, что депутат Госдумы, делающий такие заявления, находится не на своем месте.

«Правительство в апреле приняло большую концепцию о помощи старшему поколению до 2030 года. Этот труд на 70 страницах сейчас обсуждается в псковском правительстве. Поэтому мы абсолютно не признаем эти дикие заявления. У нас пенсионеры, к сожалению, еще не могут обеспечить себе старость, как положено. Зарплата одно, пенсии — другое. Тем более повысили пенсионный возраст. Мы настаиваем сегодня, что пенсионный возраст надо возвращать к старым показателям, потому что демографическая обстановка очень сложная. Поэтому в Думе сидеть и такие заявления делать — я думаю, ее пора оттуда гнать».

Председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, что, следуя логике Ирины Родниной, нужно вообще отменить пенсии для всех граждан нашей страны. Тогда каждый будет откладывать на свою старость столько, сколько считает нужным. Ирину Роднину, по мнению Михаила Иванова, нужно перевести на минимальную оплату труда, чтобы подобных идей больше не возникало.

«Надо ее посадить на минимальную зарплату. Пусть она поразмышляет обо всём остальном. Во-первых, давайте так: никаких отчислений. Пусть люди сами откладывают деньги на своё будущее содержание. Кому повезёт, тот доживёт до этого времени. А если кому не повезёт, то родственники, которые остались, заберут накопленное. Вот и всё. У нас есть отчисления, и мне иногда непонятно, как начисляется пенсия. Тем более почему-то у нас за советский период вообще почти не учитывается пенсия, хотя Россия себя провозгласила правопреемником Советского Союза. Также мне непонятно, почему это люди, которые создавали материальные ценности, и они еще живы, оказывается, ничего не делали. А они ждали, когда получат пенсию. Я считаю так, если следовать ее заповедям, пусть тогда отменят вообще пенсию. И люди будут работать и зарабатывать себе на свое будущее. И на этом будет все закончено. И содержание этого колоссального аппарата пенсионного фонда совершенно не нужно будет. Пусть идут работают. Они золотые парашюты себе при увольнении выдают».

В сегодняшней программе наши эксперты выразили свое отношение к заявлению депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что жителям нашей страны не стоит полагаться на поддержку от государства в виде пенсий, лучше самим заботиться о своей безбедной старости.

Инициатива Ирины Родниной не вызвала энтузиазма ни у кого из наших сегодняшних собеседников. В большинстве своем наши эксперты убеждены, что Россия — социальное государство, где все работающие, создающие материальные ценности граждане, которые в казну государства платят налоги, имеют право на государственную благодарность за труд в виде пенсий.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
