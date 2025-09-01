Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: Память – это не только скорбь и гордость, это еще и ответственность

03.09.2025 11:45|ПсковКомментариев: 0

День окончания Второй мировой войны для России не просто историческая дата, но и символ героизма и мужества народа, внесшего решающий вклад в победу над фашизмом и милитаризмом, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

«3 сентября 1945 года – дата, которая навсегда вошла в историю человечества как день окончания Второй мировой войны, самого разрушительного и кровопролитного конфликта в истории. В этот день, после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», мир вздохнул с облегчением – война, унесшая миллионы жизней, завершилась. Для России этот день не просто историческая дата, но и символ героизма, мужества и стойкости нашего народа, внесшего решающий вклад в победу над фашизмом и милитаризмом», - сказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что в 2020 году в России была восстановлена историческая справедливость: День окончания Второй мировой войны был перенесен с 2 сентября на 3 сентября, как это было установлено еще указом президиума Верховного Совета СССР в 1945 году.

«Этот шаг стал актом уважения к памяти советских воинов, которые в ходе Маньчжурской наступательной операции разгромили Квантунскую армию Японии, ускорив окончание войны. Перенос даты подчеркивает вклад Советского Союза в победу и напоминает нам о необходимости беречь правду об этих событиях. Вторая мировая война длилась шесть долгих лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Она затронула миллионы семей, разрушила города и страны, унесла более 75 миллионов жизней по всему миру. Для нашей страны это была не только борьба за выживание, но и священная миссия по защите мира от фашистской угрозы. Великая Отечественная война, как часть Второй мировой, стала для советского народа тяжелейшим испытанием, но именно благодаря мужеству солдат, самоотверженности тружеников тыла и единству нации мы смогли не только выстоять, но и одержать победу», - добавил Сергей Вострецов.

Он подчеркнул, что сегодня, спустя 80 лет, россияне обязаны помнить о подвиге предков.

«День окончания Второй мировой войны – это не только повод вспомнить героев, но и время задуматься о том, как сохранить мир, за который они заплатили столь высокую цену. Мы чтим память павших, гордимся ветеранами и тружениками тыла, которые своим трудом и стойкостью приближали победу. Их подвиг – это пример для всех нас, пример того, как сила духа и единство могут преодолеть любые трудности. Но память – это не только скорбь и гордость, это еще и ответственность. Мы видим, как в современном мире предпринимаются попытки переписать историю, приуменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом, исказить факты. Как Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, я убежден, что наш долг – противостоять этим попыткам. Мы должны передавать правду о войне новым поколениям, воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к истории своей страны», - сообщил Сергей Вострецов.

Также отмечается, что профсоюзы всегда стояли на страже интересов человека труда.

«Сегодня наша миссия остается неизменной. Мы не только защищаем права работников, но и выступаем за мир, стабильность и справедливость. Уроки Второй мировой войны напоминают нам, что мир – это хрупкое достояние, которое нужно беречь. Мы, как представители профсоюзного движения, призываем к диалогу, сотрудничеству и солидарности между народами, чтобы никогда больше не допустить ужасов войны. В этот день я призываю всех членов профсоюзов России, всех граждан нашей страны объединиться в стремлении сохранить память о подвиге наших предков. Пусть 3 сентября станет не только днем воинской славы, но и символом нашего единства, нашей решимости строить сильную, справедливую и мирную Россию. В этот торжественный день мы склоняем головы перед теми, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы благодарим ветеранов, чьи рассказы о войне – это живой мост между прошлым и настоящим. Мы гордимся тружениками тыла, чей труд в годы войны стал основой победы. Пусть их подвиг вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания нашей Родины. Вечная слава павшим в бою! Слава ветеранам и труженикам тыла! Мира, добра и благополучия всем нам!» - заключил Сергей Вострецов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
