День окончания Второй мировой войны празднуют в России 3 сентября

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечают в России 3 сентября. День воинской славы установлен федеральным законом от 24 апреля 2020 года.

До 2020 года эта дата, как День окончания Второй мировой войны, отмечалась 2 сентября, согласно федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено на 3 сентября, а согласно федеральному закону от 24 июня 2023 года наименование Дня воинской славы было изменено на «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

По мнению авторов документа, изменение даты окончания Второй мировой войны направлено на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества.

Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, — он был учрежден в СССР 3 сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне — Указом президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался.

Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено в России памятной датой, в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии», пишет calend.ru.

Международно-правовым основанием для установления этого праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу.

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Великая Отечественная война, когда фашистская Германия напала на СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же было положено начало созданию антигитлеровской коалиции.

8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил, а 9 мая объявлено в СССР Днём Победы. Великая Отечественная война закончилась.

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия.

На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать.

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире.