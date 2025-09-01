Общество

Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили в Пскове

В день победы над милитаристской Японией состоялись возложения цветов к мемориалам, торжественные митинги, флешмобы и адресные поздравления ветеранов по всей стране, в том числе в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Память павших воинов, погибших на фронтах Второй мировой войны, почтили в Пскове. Клуб генералов и адмиралов вместе с действующими военнослужащими, партийцами и сторонниками партии, молодежью и курсантами приняли участие в митинге, а затем к Вечному огню возложили гирлянду славы и цветы.

«Вместе с земляками мы чтим память павших героев войны — тех, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу для будущих поколений. Памятные даты и церемонии имеют огромное значение для всех: для детей, которые только начинают изучать историю, для семей, передающих её из поколения в поколение, и для молодёжи, которая только формирует свои жизненные ценности. Память о подвигах предков служит основой, на которой строится будущее страны», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Александр Гончаренко.

На митинге присутствовал непосредственный участник событий 80-летней давности - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Пскова Федор Золотарёв, награжденный медалью «за победу над Японией». В своем выступлении он поделился с присутствующими своими воспоминаниями, обозначил основные вехи исторических событий. В годы войны Федор Золотарёв после 6-ти месяцев учебы на курсах младших лейтенантов был отправлен на войну с японцами, служил связистом в 1408-м стрелковом полку. Участвовал в составе полка, входившего в 35-ю армию 1-го Дальневосточного фронта, в разгроме частей японской Квантунской армии на левом берегу реки Сунгача, в боях за овладение Хутоуским укрепрайоном.

«Именно Победа Советского Союза над Японией поставила точку во Второй мировой войне. Когда Советский Союз вступил в войну с Японией, союзники рассчитывали, что она продлится 1-1,5 года и оттянет на себя миллионную группировку. На то, что произошло в августе, не рассчитывал никто. В течение трёх недель была разбита миллионная группировка, готовая сражаться годами», - отметил ведущий митинга.

Напомним, сегодня - 80-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны. Главные торжества пройдут в Китае, в которых примет участие и президент России Владимир Путин. Именно наша страна сыграла ключевую роль в завершении Второй мировой, разгромив японскую армию, после чего 2 сентября 1945 года Япония подписала безоговорочную капитуляцию. В одной из самых страшных войн человечества участвовало более 60 стран. Боевые действия унесли более 55 миллионов жизней, больше половины из которых потерял Советский Союз.